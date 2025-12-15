Ричард Кокерилл покинул сборную Грузии по регби

54-летний английский специалист Ричард Кокерилл после двух лет работы покидает пост главного тренера сборной Грузии по регби и клуба «Шави ломи» («Чёрный лев»).



Кокерилл поблагодарил Союз регби Грузии, отметив, что у президента организации Давида Качарава «иное видение развития национальной команды».



«Я горжусь периодом, проведённым на посту главного тренера сборной Грузии. Считаю, что создал прочный фундамент для будущего команды и оставляю её в лучшем состоянии, чем она была ранее», – заявил Кокерилл.



Под руководством английского специалиста сборная Грузии за два года провела 22 матча и одержала 14 побед. Команда дважды выиграла чемпионат Европы по регби – в 2024 и 2025 годах – и завоевала путёвку на чемпионат мира 2027 года в Австралии. В 2024 году «Борджгалоснеби» одержали третью в своей истории победу над сборной уровня Tier 1.



По информации французского издания L’Équipe, одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Грузии является 54-летний французский специалист Франк Азема, ранее работавший в клубе «Перпиньян». Также сообщается, что на эту должность может быть назначен главный тренер «Брива» Пьер-Анри Бронкан.



Ранее в Австралии состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по регби 2027 года, по итогам которой определились соперники сборной Грузии. «Лелос» попали в группу B вместе со сборными ЮАР, Италии и Румынии. Южно-Африканская Республика занимает первое место в мировом рейтинге, Италия – 10-е, Грузия – 13-е, Румыния – 22-е.



Предыдущий чемпионат мира, состоявшийся в 2023 году, сложился для грузинской сборной неудачно. Команда завершила турнир, не одержав ни одной победы на групповом этапе. Тогда главным тренером сборной был Леван Маисашвили.



Бывший капитан сборной Грузии по регби, 32-летний Мераб Шарикадзе, недавно сообщил, что ему грозит шестилетняя дисквалификация за предоставление своей мочи другим игрокам для использования во время допинг-тестов. По словам Шарикадзе, его регбийная карьера фактически завершена. Спортсмен начал выступать в смешанных единоборствах (ММА) и уже одержал первую победу – на турнире RKENA в Тбилиси.





