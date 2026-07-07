Погибшего в Украине Давита Кукчишвили похоронили в Рустави с воинскими почестями

07.07.2026 20:59





Погибшего в Украине бойца из Рустави Давита Кукчишвили сегодня, 7 июля, с воинскими почестями похоронили в Рустави.



Память грузинского бойца почтили представители посольства Украины, военный атташе посольства, представители Государственного департамента ветеранов Грузии, в том числе его председатель генерал Коба Кобаладзе, а также руководитель службы департамента в регионе Квемо-Картли Леван Гоголадзе.



В последний путь военнослужащего проводили его сослуживцы, ветераны войны, родственники и жители Рустави.



В эту субботу, 11 июля, в 19:00 от Филармонии до парламента пройдет марш в память о грузинских военнослужащих, погибших в Украине.







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