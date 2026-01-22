Доходы Грузии от международного туризма в 2025 году составили почти $4,7 млрд

Доходы Грузии от международного туризма в 2025 году составили почти 4,7 млрд долларов, что на 6% больше, чем в 2024 году. Это следует из данных Национального банка Грузии (НБГ).



Наибольший доход страна получила от туристов из России – 694 млн долларов, что на 18% меньше, чем в 2024 году. На втором месте Турция (606 млн долларов, снижение на 1%), затем Израиль (586,3 млн долларов, рост на 34%), Азербайджан (223 млн долларов, рост на 33%) и Армения (169,5 млн долларов, рост на 8%).



Доходы от туристов из стран Евросоюза и Великобритании в 2025 году составили 660 млн долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.



Доходы Грузии от международного туризма по годам:



2025 год – 4,7 млрд долларов;

2024 год – 4,4 млрд долларов;

2023 год – 4,1 млрд долларов;

2022 год – 3,5 млрд долларов;

2021 год – 1,2 млрд долларов.

В 2025 году Грузию посетили 6 456 064 международных гостей, что на 6,2% больше, чем в 2024 году. Из них 5 521 886 визитов были туристическими, а 1 334 943 – однодневными. Эти показатели почти на 17% отстают от рекорда доковидного 2019 года. Тогда количество международных визитеров превысило 9,3 млн, из которых более 5 млн были туристами. Доходы Грузии от международного туризма за 2019 год превышали 3 млрд долларов.





