Поляризация политического поля очевидна - ПА ОБСЕ

Долгий день встреч с грузинскими политическими акторами, – об этом в социальной сети пишет официальная страница Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



В заявлении говорится, что поляризация политического поля в Грузии очевидна, и для поиска результативных для народа решений необходима включенность всех частей политического спектра.



«Долгий день встреч между Пере Жоаном Понсом Сампьетро и коллегами из Парламентской ассамблеи ОБСЕ с грузинскими политическими акторами как в парламенте, так и за его пределами. Поляризация политического поля очевидна. Для поиска ориентированных на результат решений для грузинского народа необходима включенность всех частей политического спектра», - пишет Парламентская ассамблея ОБСЕ в X.



Для спроавки, делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибыла в Грузию 8 марта и завершит визит 10 марта. Делегацию ПА ОБСЕ возглавляет ее президент Пере Жоан Понс Сампьетро.





