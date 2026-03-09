В Аджарии выявлен факт незаконной продажи агрохимических средств

09.03.2026 18:18





Инспекторы департамента Аджарии Национального агентства продовольствия выявили факт нелегальной реализации пестицидов и агрохимикатов.



Установлено, что компания Orsa LLC (ИНН 420009298), расположенная в Батуми на улице Шавшети, занималась оптовой и розничной продажей пестицидов и агрохимикатов без обязательного признания (разрешения). Кроме того, была нарушена целостность упаковки продукции, что запрещено действующим законодательством.



В отношении бизнес-оператора приостановлен производственный процесс, а также наложен штраф в соответствии с законом.



Национальное агентство продовольствия напоминает предпринимателям, что согласно законодательству Грузии ведение деятельности без регистрации и признания в реестре экономической деятельности запрещено. Перечень видов деятельности, подлежащих обязательному признанию, определён в Кодексе о безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, ветеринарии и защите растений (статья 13).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





