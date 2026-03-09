Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Аджарии выявлен факт незаконной продажи агрохимических средств


09.03.2026   18:18


Инспекторы департамента Аджарии Национального агентства продовольствия выявили факт нелегальной реализации пестицидов и агрохимикатов.

Установлено, что компания Orsa LLC (ИНН 420009298), расположенная в Батуми на улице Шавшети, занималась оптовой и розничной продажей пестицидов и агрохимикатов без обязательного признания (разрешения). Кроме того, была нарушена целостность упаковки продукции, что запрещено действующим законодательством.

В отношении бизнес-оператора приостановлен производственный процесс, а также наложен штраф в соответствии с законом.

Национальное агентство продовольствия напоминает предпринимателям, что согласно законодательству Грузии ведение деятельности без регистрации и признания в реестре экономической деятельности запрещено. Перечень видов деятельности, подлежащих обязательному признанию, определён в Кодексе о безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, ветеринарии и защите растений (статья 13).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна