|
|
|
В Аджарии выявлен факт незаконной продажи агрохимических средств
09.03.2026 18:18
Инспекторы департамента Аджарии Национального агентства продовольствия выявили факт нелегальной реализации пестицидов и агрохимикатов.
Установлено, что компания Orsa LLC (ИНН 420009298), расположенная в Батуми на улице Шавшети, занималась оптовой и розничной продажей пестицидов и агрохимикатов без обязательного признания (разрешения). Кроме того, была нарушена целостность упаковки продукции, что запрещено действующим законодательством.
В отношении бизнес-оператора приостановлен производственный процесс, а также наложен штраф в соответствии с законом.
Национальное агентство продовольствия напоминает предпринимателям, что согласно законодательству Грузии ведение деятельности без регистрации и признания в реестре экономической деятельности запрещено. Перечень видов деятельности, подлежащих обязательному признанию, определён в Кодексе о безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, ветеринарии и защите растений (статья 13).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна