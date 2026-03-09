Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Поти строят станцию перегрузки отходов


09.03.2026   17:34


В Поти продолжается строительство станции перегрузки отходов. Объект будет принимать муниципальные бытовые отходы города.

Проект реализуется в соответствии с международными стандартами и полностью отвечает установленным экологическим требованиям.

С ходом строительных работ ознакомились заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили, директор компании по управлению твердыми отходами Михаил Гоголидзе, а также заместитель мэра Поти Мамука Папаскири.

После ввода станции перегрузки отходов в эксплуатацию существующий старый полигон в Поти будет закрыт в соответствии с требованиями законодательства.


