В Поти строят станцию перегрузки отходов
09.03.2026 17:34
В Поти продолжается строительство станции перегрузки отходов. Объект будет принимать муниципальные бытовые отходы города.
Проект реализуется в соответствии с международными стандартами и полностью отвечает установленным экологическим требованиям.
С ходом строительных работ ознакомились заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили, директор компании по управлению твердыми отходами Михаил Гоголидзе, а также заместитель мэра Поти Мамука Папаскири.
После ввода станции перегрузки отходов в эксплуатацию существующий старый полигон в Поти будет закрыт в соответствии с требованиями законодательства.
