Почему дорожает вход в каньоны и пещеры Грузии — отвечает Агентство охраняемых территорий

С 1 апреля этого года стоимость билетов в природные достопримечательности страны вырастет на 4–5 лари для граждан Грузии и 10–20 лари для иностранцев.



Изменения коснутся каньонов Окаце и Мартвили, пещеры Прометея и заповедника Сатаплия, а вот посетить пещеру Навенахеви и водопад Окаце (Кинчха) можно будет по прежней цене.



Как рассказали в Агентстве охраняемых территорий, такое решение было принято из-за увеличения числа туристов, а также с улучшением механизмов управления и перераспределением потоков посетителей, чтобы не нанести ущерб природным ресурсам и экологической пропускной способности заповедников.



Помимо этого, агентство вводит комбинированные билеты, которые позволят посетить сразу несколько локаций по одной фиксированной цене.







