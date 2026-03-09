Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Почему дорожает вход в каньоны и пещеры Грузии — отвечает Агентство охраняемых территорий


09.03.2026   18:22


С 1 апреля этого года стоимость билетов в природные достопримечательности страны вырастет на 4–5 лари для граждан Грузии и 10–20 лари для иностранцев.

Изменения коснутся каньонов Окаце и Мартвили, пещеры Прометея и заповедника Сатаплия, а вот посетить пещеру Навенахеви и водопад Окаце (Кинчха) можно будет по прежней цене.

Как рассказали в Агентстве охраняемых территорий, такое решение было принято из-за увеличения числа туристов, а также с улучшением механизмов управления и перераспределением потоков посетителей, чтобы не нанести ущерб природным ресурсам и экологической пропускной способности заповедников.

Помимо этого, агентство вводит комбинированные билеты, которые позволят посетить сразу несколько локаций по одной фиксированной цене.


