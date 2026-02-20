|
Министр инфраструктуры проверил масштабные проекты в Самегрело
20.02.2026 23:58
Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе вместе с руководителями подведомственных учреждений продолжает мониторинг качества и темпов реализации проектов в регионах. На этот раз инспекция прошла в Самегрело.
Поти
Запланирована реабилитация аллеи 9 Апреля — здесь создадут современное, экологичное и ориентированное на жителей рекреационное пространство.
Проект включает: ▪️ обновление парковой зоны
▪️ инженерную инфраструктуру для ухода за зелёными насаждениями
▪️ адаптированные зоны отдыха
Новый мост через Риони
Активно строится новый автомобильный мост и подъездные дороги:
▪️ длина моста — 436 м (8 пролётов, сталь и железобетон)
▪️ 2 км подъездных путей
▪️ стоимость — 60,8 млн лари
▪️ финансирование — Азиатский банк развития + госбюджет
Проект усилит транзитную функцию Восток–Запад.
Сенаки
▪️ Планируется строительство технического центра и стадиона с искусственным покрытием на 300 зрителей
▪️ Ведётся масштабное обновление системы водоснабжения (стоимость более 51 млн лари)
После завершения проекта 3 670 жителей получат круглосуточное водоснабжение.
Хоби
▪️ На трассе Тбилиси–Сенаки–Леселидзе ведётся ремонт двух участков
▪️ Завершена полная реабилитация школы в селе Хета (4,2 млн лари из госбюджета)
▪️ Планируется строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейнами и реабилитационными зонами
Анаклиа и Ганмухури
Началось проектирование обновления прибрежной зоны площадью 66,5 га.
Планируется создание круглогодичного рекреационного пространства с разделением на функциональные зоны, вело- и пешеходными маршрутами, спортивными и культурными площадками.
Власти заявляют, что цель проектов — формирование современной, безопасной и ориентированной на граждан инфраструктуры в регионе Самегрело.
