Министр инфраструктуры проверил масштабные проекты в Самегрело

20.02.2026 23:58





Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе вместе с руководителями подведомственных учреждений продолжает мониторинг качества и темпов реализации проектов в регионах. На этот раз инспекция прошла в Самегрело.



Поти

Запланирована реабилитация аллеи 9 Апреля — здесь создадут современное, экологичное и ориентированное на жителей рекреационное пространство.

Проект включает: ▪️ обновление парковой зоны

▪️ инженерную инфраструктуру для ухода за зелёными насаждениями

▪️ адаптированные зоны отдыха



Новый мост через Риони

Активно строится новый автомобильный мост и подъездные дороги:

▪️ длина моста — 436 м (8 пролётов, сталь и железобетон)

▪️ 2 км подъездных путей

▪️ стоимость — 60,8 млн лари

▪️ финансирование — Азиатский банк развития + госбюджет

Проект усилит транзитную функцию Восток–Запад.



Сенаки

▪️ Планируется строительство технического центра и стадиона с искусственным покрытием на 300 зрителей

▪️ Ведётся масштабное обновление системы водоснабжения (стоимость более 51 млн лари)

После завершения проекта 3 670 жителей получат круглосуточное водоснабжение.



Хоби

▪️ На трассе Тбилиси–Сенаки–Леселидзе ведётся ремонт двух участков

▪️ Завершена полная реабилитация школы в селе Хета (4,2 млн лари из госбюджета)

▪️ Планируется строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейнами и реабилитационными зонами



Анаклиа и Ганмухури

Началось проектирование обновления прибрежной зоны площадью 66,5 га.

Планируется создание круглогодичного рекреационного пространства с разделением на функциональные зоны, вело- и пешеходными маршрутами, спортивными и культурными площадками.



Власти заявляют, что цель проектов — формирование современной, безопасной и ориентированной на граждан инфраструктуры в регионе Самегрело.





