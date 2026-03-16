Компании по доставке больше не будут сотрудничать с иностранными курьерами без ПМЖ

16.03.2026 17:14





Компании по доставке Wolt, Glovo и Bolt заявили, что больше не будут сотрудничать с иностранными курьерами, не имеющими постоянного вида на жительство в Грузии.



В компаниях отметили, что полностью выполнят изменения, внесённые в закон «О трудовой миграции», согласно которым с 1 марта текущего года иностранным гражданам запрещено работать в Грузии курьерами, водителями и гидами



Bolt и Glovo в своих заявлениях также подчеркнули, что водители такси и курьеры не являются наёмными работниками и не работают по трудовым договорам, а выступают партнёрами платформы, получающими доступ к её услугам и выплачивающими ей часть своего дохода.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





