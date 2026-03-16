Кобахидзе: Вместе с грузинским народом мы защищаем национальные интересы

16.03.2026 18:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вместе с грузинским народом власти твёрдо защищают национальные интересы страны и будут делать это и в дальнейшем, независимо от предпринимаемых попыток давления.



Премьер ответил на вопрос о том, возможно ли, что документ ОБСЕ в рамках «Московского механизма» может в будущем использоваться как узкий политический инструмент давления на Грузию, в том числе в контексте возможных решений или документов в Брюсселе.



«Мы постоянно видим такие попытки. Это очередная попытка, однако до сих пор они не приносили результата и не принесут его и в будущем. Вместе с грузинским народом мы очень твёрдо защищаем наши национальные интересы, и как бы ни выглядели эти попытки, мы и дальше будем стоять на страже национальных интересов нашей страны. Эти попытки очень дешёвые, что хорошо видно даже по тексту, который можно прочитать в отчёте «Московского механизма»», — заявил Ираклий Кобахидзе.







