Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Вместе с грузинским народом мы защищаем национальные интересы


16.03.2026   18:51


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вместе с грузинским народом власти твёрдо защищают национальные интересы страны и будут делать это и в дальнейшем, независимо от предпринимаемых попыток давления.

Премьер ответил на вопрос о том, возможно ли, что документ ОБСЕ в рамках «Московского механизма» может в будущем использоваться как узкий политический инструмент давления на Грузию, в том числе в контексте возможных решений или документов в Брюсселе.

«Мы постоянно видим такие попытки. Это очередная попытка, однако до сих пор они не приносили результата и не принесут его и в будущем. Вместе с грузинским народом мы очень твёрдо защищаем наши национальные интересы, и как бы ни выглядели эти попытки, мы и дальше будем стоять на страже национальных интересов нашей страны. Эти попытки очень дешёвые, что хорошо видно даже по тексту, который можно прочитать в отчёте «Московского механизма»», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна