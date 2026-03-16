Кобахидзе: Грузия может научить демократии многие страны ОБСЕ

16.03.2026 18:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в администрации правительства, что Грузия является демократическим государством и может сама обучать демократии многие страны — члены ОБСЕ, включая ряд стран-инициаторов «Московского механизма» ОБСЕ.



По его словам, Грузия готова провести публичную дискуссию по этим вопросам со всеми, кто претендует на объективность.



«Грузия — демократическое государство, которое может многим странам — членам ОБСЕ, включая ряд стран-инициаторов «Московского механизма», само преподавать демократию, права человека, толерантность, свободу собраний, свободу СМИ, медиаплюрализм, политический плюрализм, демократические выборы и многое другое. По этой теме мы готовы провести публичную дискуссию со всеми, кто претендует на объективность», — заявил Кобахидзе.



По словам главы правительства, стране необходимо не постоянное саботирование демократической системы, а нормальное функционирование конституционного строя.



«Грузии нужна не неопределённость, а прозрачность. Грузии нужна не тотальная ЛГБТ-пропаганда, а защита семейных ценностей и интересов несовершеннолетних. Грузии нужен не постоянный хаос и беспорядки, а мир и стабильность. Грузии нужна не ложь и ненависть, а объективные СМИ. Грузии нужно не насилие меньшинства над большинством, а демократическое управление большинства. Грузии нужна не криминализация политики, а верховенство закона в государственном управлении. Грузии нужно не то, чего требуют авторы «Московского механизма», а то, что поддержало население Грузии на парламентских выборах 2024 года. Это — мир, суверенитет и прогресс для нашей страны. Власти Грузии действуют и будут действовать в соответствии с волей грузинского народа», — заявил премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





