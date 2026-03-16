Ксавье Беттель: В грузинском вопросе ничего не изменилось - они не становятся ближе

16.03.2026 13:49





Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что у него по-прежнему есть контакт с министром иностранных дел Грузии, однако, по его мнению, Грузия больше не продвигается по европейскому пути.



По словам Беттеля, в последнее время в отношении Грузии ничего не изменилось.



«Вы задаёте мне вопрос о Грузии на каждом заседании Совета министров иностранных дел ЕС, однако за последнее время по этому вопросу ничего не изменилось. Проблема по-прежнему существует и никуда не исчезла. У меня всё ещё есть контакт с министром иностранных дел Грузии, и мне жаль, потому что это был европейский путь, однако сейчас они не становятся ближе, и это проблема», — заявил министр иностранных дел Люксембурга.







