Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ксавье Беттель: В грузинском вопросе ничего не изменилось - они не становятся ближе


16.03.2026   13:49


Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что у него по-прежнему есть контакт с министром иностранных дел Грузии, однако, по его мнению, Грузия больше не продвигается по европейскому пути.

По словам Беттеля, в последнее время в отношении Грузии ничего не изменилось.

«Вы задаёте мне вопрос о Грузии на каждом заседании Совета министров иностранных дел ЕС, однако за последнее время по этому вопросу ничего не изменилось. Проблема по-прежнему существует и никуда не исчезла. У меня всё ещё есть контакт с министром иностранных дел Грузии, и мне жаль, потому что это был европейский путь, однако сейчас они не становятся ближе, и это проблема», — заявил министр иностранных дел Люксембурга.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна