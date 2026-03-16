Глава МИД Румынии: Мы хотим, чтобы Грузия продолжила свой европейский путь

16.03.2026 13:24





Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС заявила, что Грузия должна принять соответствующие меры для защиты своей демократии, демократических институтов и процессов.



По её словам, Румыния хочет, чтобы Грузия продолжила движение по европейскому пути.



«Мы ясно заявили, что Грузия должна принять соответствующие меры для обеспечения защиты своей демократии, демократических институтов и процессов.



Мы являемся соседями по Чёрному морю, и в этом смысле Румыния стала одной из первых европейских стран, подписавших стратегическое партнёрство с Грузией. Мы хотим, чтобы Грузия продолжала двигаться по европейскому пути и чтобы мы увидели, как воля её граждан отражается в политических решениях.



Особенно сейчас, когда Чёрное море имеет такое важное значение не только с точки зрения безопасности Европы, но и с точки зрения транспортировки энергии, инфраструктуры и подводной кабельной инфраструктуры», — заявила Оана-Сильвия Цою.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





