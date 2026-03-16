Папуашвили: «Лело» не о чем говорить с нами, а нам с ними

16.03.2026 13:59





«Лело» не о чем говорить с нами, а нам с ними, пусть говорят с Конституционным судом, а некоторые их члены – с уголовным, где находятся их дела, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление «Лело - Сильная Грузия» о готовности начать политический диалог с властью.



По словам Папуашвили, проблема заключается не в отсутствии политического диалога, а в том, что его требуют нарушители Конституции и лица, совершившие уголовные преступления.



Он также заявил, что власти Грузии не намерены «втягиваться в торговлю людьми», чем, по его словам, занимаются радикальные группы, «когда сами сидят в теплых в офисах и жертвуют людьми ради тюрьмы».



Папуашвили также отметил, что «власти Грузии не собираются торговать и демократией».



«У радикальных групп нет проблемы с властями Грузии. У них проблема с Конституцией Грузии. Поэтому, если они хотят о чём-то говорить, им следует говорить о вопросах Конституции и уголовного права, которые они так щедро нарушали. Что касается «Лело», им не о чем говорить с нами, а нам с ними - пусть разговаривают с Конституционным судом, а некоторые их представители - с уголовным судом, где рассматриваются связанные с ними дела.



Таким образом, проблема не в отсутствии политического диалога, а в том, что его требуют нарушители Конституции и уголовные преступники.



Партии вынесли себе политический приговор тогда, когда на выборах 2024 года не признали волю грузинского народа и превратились в орудие против собственной страны в руках иностранных сил. С ними не о чем говорить - главная проблема в том, что сегодня они торгуют людьми и демократией.



С 2012 года у них один и тот же метод - подстрекать людей к преступлению, жертвовать ими ради наказания, а затем торговать этими людьми. Ранее таким был случай, в том числе, с Михаилом Саакашвили, которого привезли и пожертвовали ради тюрьмы, хотя он спокойно жил в Украине. Так было и в деле Мелия, так обстоит дело с Мзией Амаглобели и во всех других случаях, когда они сами подстрекали людей к преступлению, а затем жертвовали ими ради тюрьмы. В том числе иностранцы, послы пожертвовали ими, потому что подстрекали: не признавайте преступление, не сотрудничайте с правосудием! Этим они подстрекали к тому, чтобы не было процессуального соглашения, не было более мягкого наказания, а теперь торгуют людьми. Это политический трафикинг, которым сегодня занимается радикальная оппозиция и некоторые иностранные политические группы. Это торговля людьми — метод, который они используют каждый раз. Если помните историю Угулавы и последующие обсуждения — помилуют ли его, будет ли условно-досрочное освобождение или нет. Сначала людей подводят к преступлению, жертвуют ими ради тюрьмы, а затем торгуют их судьбами.



Кроме того, с 2012 года продолжается и торговля демократией, когда каждый раз происходит атака на демократию, а затем при участии иностранцев звучат призывы: может быть, вы пойдёте на уступки, дадите какие-то послабления, они ведь порвали мандаты, но, может быть, можно будет включить их иначе и так далее. Это торговля демократией. Ни торговля людьми, ни торговля демократией не являются европейским или каким-либо цивилизованным поведением», — заявил Папуашвили.





