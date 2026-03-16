Папуашвили: Радикальные группы имеют проблему не с властью, а с Конституцией Грузии

16.03.2026 14:02





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у радикальных групп нет проблемы с властями Грузии — у них есть проблема с Конституцией страны. Поэтому, по его словам, если им о чём-то и говорить, то им следует говорить о вопросах Конституции и Уголовного кодекса, которые, как он утверждает, они неоднократно нарушали.



По словам Папуашвили, проблема заключается в том, что политический диалог требуют нарушители Конституции и лица, совершившие уголовные преступления.



«Что касается Лело – Сильная Грузия, то нам с ними или им с нами обсуждать нечего — пусть разговаривают с Конституционным судом Грузии. Некоторые их представители пусть разговаривают с уголовным судом, где рассматриваются дела, касающиеся их. Так что это и есть главная проблема. Проблема не в том, что политического диалога не существует, а в том, что политический диалог требуют нарушители Конституции и лица, совершившие уголовные преступления», — заявил Шалва Папуашвили.



Для справки: партия «Лело – Сильная Грузия» после заседания совета лидеров распространила заявление, в котором говорится, что необходимо начать ответственные политические переговоры между «Грузинской мечтой» и теми оппозиционными партиями, которые получили поддержку большинства населения Грузии на парламентских выборах 2024 года.



При этом данное заявление «Лело» подверглось критике со стороны части оппозиции.





