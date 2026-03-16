Кая Каллас: Мы обсуждаем, что еще можно сделать в отношении Грузии

16.03.2026 12:03





«Мы обсудим вопрос Грузии. Разумеется, ситуация становится всё более серьёзной», - заявила в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



По её словам, с 6 марта вступил в силу запрет на выдачу виз грузинским дипломатам, и Евросоюз рассматривает, какие ещё шаги могут быть предприняты в отношении Грузии.



«С 6 марта действует визовый запрет для дипломатов, однако мы обсуждаем, что ещё можем сделать, поскольку правительство Грузии явно не движется в правильном направлении», - отметила Каллас.





