Кавелашвили поставил в один ряд отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС и санкции против Imedi и POSTV

16.03.2026 12:14





Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, прокомментировал санкции Великобритании против лояльных к властям телеканалов Imedi и POSTV. По его словам, что это — почерк одной и той же силы, своеобразный механизм давления на власти Грузии.



«Пытался отвести улыбку в ответе на этот вопрос, но не смог — потому что это действительно невообразимый абсурд. То, что эти два телеканала влияют на Украину, а британское правительство вводит санкции здесь, в Грузии, против наших телеканалов.



Серьезно ответить по поводу этого факта невозможно, но: если мы присоединим к этому факту <иные факты>, то у нас был разговор о том, что это — послания, управляемые одной силой, <своеобразный> механизм наказания.



Нет никакой разницы, например, между отказом <Грузии> в предоставлении статуса кандидата и наказании Imedi и POSTV и санкциях <против них>; или <между> санкциями против Бидзины Иванишвили и наших высокопоставленных чиновников; или надуманной темой «камита» (запрещенного вещества, который, по утверждению ВВС, мог использоваться для разгона акций протеста в Грузии — ред.) или резолюциями; или переданной ВВС или CNN или другими СМИ информацией о том, что якобы мы убиваем бывшего президента Саакашвили, что мы пытаем и прочее. Это — тот же нарратив, единая сеть», — заявил Кавелашвили.



Политик отметил, что Тбилиси, который, напротив, с ответственностью и уважением относится к Лондону, должен дать соответствующий ответ на введенные санкции — подчеркнуть, что подобный шаг неприемлем.



Напомним, 24 февраля этого года Великобритания ввела санкции в отношении телекомпаний Imedi TV и POSTV, сообщает правительство Великобритании. Поясняется, что грузинские телеканалы попали под санкции как «организации, участвующие в распространении российской дезинформации».



Санкции, введенные Лондоном, включают замораживание активов, запрет на финансовые услуги по управлению активами и дисквалификацию директора.



Отметим, в начале февраля этого года бизнесмен Ираклий Рухадзе заявил о том, что решил «попрощаться» с телеканалом Imedi TV, поскольку «цели достигнуты» — ««Единое национальное движение» и его сателлитные партии фактически распались», «опасность дестабилизации сведена к минимуму».



Нынешним владельцем проправительственного канала Рухадзе назвал Prime Media Global — компанию, «которая уже много лет сотрудничает с Imedi в сфере продажи рекламы. Эта компания приобретет 50% Imedi, а оставшиеся 50% перейдут в собственность Маки Ломидзе и ее четырех заместителей».



От своей доли в управлении POSTV освободился и депутат «Грузинской мечты» Виктор Джапаридзе, передав ее за 25 дней до санкций Великобритания Зазе Маридашвили. Темуру Чарелашвили и Шалве Рамишвили принадлежит по 24-24% акций телекомпании, соответственно.



25 февраля члены наблюдательного совета телекомпании Imedi TV покинули свои должности, соответствующие заявления поступили в Публичный реестр Грузии.



В тот же день в Публичном реестре были зарегистрированы две компании-сторонники подсанкционных телекомпаний.



Добавим, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили по итогам встречи с послом Великобритании в связи с санкциями Лондона против грузинских телекомпаний Imedi TV и POSTV заявила, что за 40 минут она не услышала никаких аргументов, которые «оправдывали бы решение Лондона в отношении телекомпании Imedi и POSTV».



Посол Гарет Уорд покинул здание грузинского МИД без комментариев. Дипломат оставил грузинские СМИ без комментариев и когда прибыл в ведомство.



Источник: SOVA

