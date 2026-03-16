Полиция задержала в Озургети нескольких граждан России

16.03.2026 12:12





В Озургети, 15 марта полиция задержала нескольких граждан России — так называемых «байкеров».



По неофициальной информации, дело может быть связано с перевозкой, хранением и реализацией наркотических веществ в особо крупном размере.



Сотрудники полиции на месте оформили протоколы задержания и провели опрос задержанных с участием переводчиков.

Как сообщили подписчики, граждан России задержали в тот момент, когда они передвигались на мотоциклах по улице Костава.



«Им перекрыли дорогу и не давали возможности двигаться. Такая ситуация продолжалась несколько часов», — рассказал один из очевидцев.



На месте так же были журналисты, которые попытались пообщаться с полицейскими, однако один из сотрудников начал кричать и упрекать их за то, что они фотографируют происходящее. Позже полицейский заявил: «Делайте что хотите, только не подходите близко». На вопросы журналистов полицейские отвечать отказались.



Полиция опечатала мотоциклы, на месте была задействована спецтехника. Транспортные средства эвакуировали на специальную стоянку.



По словам одного из сотрудников полиции, официальный комментарий по поводу произошедшего МВД сделает позднее.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





