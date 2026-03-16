Кобахидзе: Общая задача государства и частного сеткора – расширение ассортимента экспортируемой продукции
16.03.2026 12:05
Совместной задачей государства и частного сектора является расширение ассортимента экспортируемой продукции и внедрение на новые, более платёжеспособные международные рынки, - заявил, выступая на презентации индекса развития сельского хозяйства, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правительства, диверсификация рынков является главной гарантией стабильности и долгосрочной конкурентоспособности.
«Основными вызовами остаются фрагментация земель, нехватка технологий и низкая производительность. На пути преодоления этих вызовов государство является главным партнёром бизнеса. Программа субсидирования агрокредитов уже принесла ощутимые результаты - после 2018 года общий выпуск продукции сектора почти удвоился; однако впереди у нас ещё много работы.
Отдельно следует выделить направление экспорта. Сегодня объём внешних продаж составляет 4,5 миллиарда лари. Это важная цифра, однако реальность такова, что экспорт в основном опирается на несколько продуктов. Совместной задачей государства и частного сектора является расширение ассортимента экспортируемой продукции и закрепление на новых, более платёжеспособных международных рынках. Диверсификация рынков - главная гарантия нашей стабильности и долгосрочной конкурентоспособности. Уверен, что сегодняшняя дискуссия по этим и другим вопросам превратится в конкретные шаги и поможет как правительству, так и бизнесу принимать ещё более эффективные решения», - заявил премьер-министр.
