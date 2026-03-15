Папа Римский призвал к прекращению огня и возобновления диалога на Ближнем Востоке

15.03.2026 20:17





Папа Римский Лев XIV призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к прекращению огня.



«От имени христиан Ближнего Востока и всех мужчин и женщин доброй воли: прекратите огонь! Пусть вновь откроются пути диалога! Насилие никогда не приведет к справедливости, стабильности и миру, которых ждут народы», - отметил Папа.



По его словам, жители Ближнего Востока уже две недели страдают от жестокого насилия войны.



«Тысячи невинных людей погибли, и многие другие были вынуждены покинуть свои дома», - сказал Папа Римский.



Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане.



«Я надеюсь, что будут найдены пути диалога, которые помогут властям страны в реализации устойчивых решений происходящего серьезного кризиса, на благо всего ливанского народа», - отметил Папа Римский.





