Ника Гварамия: Перестаньте вызывать дух Шарля Мишеля вращающейся тарелкой

15.03.2026 21:40





«Друзья, перестаньте вызывать дух Шарля Мишеля вращающейся тарелкой, он все равно не придет», — написал в социальной сети лидер партии «Ахали» Ника Гварамия.



Гварамия отозвался на сегодняшнее заявление партии «Лело — Сильная Грузия», в котором говорится о необходимости начать ответственные политические переговоры между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями, получившими поддержку большинства грузинского населения на парламентских выборах 2024 года.



Кроме того, Ника Гварамия 9 марта этого года заявил, что никакого «Шарля Мишеля II» не будет. «Всерьез говорить о создании какого-либо формата переговоров с «Грузинской мечтой» невозможно», — отметил тогда Ника Гварамия.





