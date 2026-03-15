Ника Гварамия: Перестаньте вызывать дух Шарля Мишеля вращающейся тарелкой


15.03.2026   21:40


«Друзья, перестаньте вызывать дух Шарля Мишеля вращающейся тарелкой, он все равно не придет», — написал в социальной сети лидер партии «Ахали» Ника Гварамия.

Гварамия отозвался на сегодняшнее заявление партии «Лело — Сильная Грузия», в котором говорится о необходимости начать ответственные политические переговоры между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями, получившими поддержку большинства грузинского населения на парламентских выборах 2024 года.

Кроме того, Ника Гварамия 9 марта этого года заявил, что никакого «Шарля Мишеля II» не будет. «Всерьез говорить о создании какого-либо формата переговоров с «Грузинской мечтой» невозможно», — отметил тогда Ника Гварамия.


