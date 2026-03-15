Черголеишвили: Переговоры с режимом начнутся о передаче власти, а не о спасении режима

Переговоры с режимом обязательно начнутся. Но они начнутся о передаче власти, а не о спасении режима, – написала в социальной сети лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.



Черголеишвили отмечает, что инициатором такого диалога станет грузинский народ.



«Инциатором этого диалога будет точно не «Лело». Инициатором этого диалога станет грузинский народ, который не оставит режиму иного пути», – пишет она.



Для информации, после заседания руководящего совета партии «Лело – Сильная Грузия» было опубликовано заявление, в котором отмечается необходимость начала ответственных политических переговоров между «Грузинской мечтой» и теми оппозиционными партиями, которые получили поддержку большинства грузинского населения на парламентских выборах 2024 года.





