В понедельник министры иностранных дел Евросоюза обсудят вопрос Грузии
14.03.2026 14:59
В понедельник министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят вопрос Грузии, — говорится в предварительной повестке дня, опубликованной перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС.
Согласно предварительной повестки дня Совета по иностранным делам ЕС, на встрече в Брюсселе, запланированной на 16 марта, министры иностранных дел обсудят, помимо других тем, и вопрос Грузии.
«Развитие политических событий в Грузии. Информация из Германии и Франции», — указано в повестке дня.
Также в рамках заседания Совета основными темами будут война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.
