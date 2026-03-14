В понедельник министры иностранных дел Евросоюза обсудят вопрос Грузии


14.03.2026   14:59


В понедельник министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят вопрос Грузии, — говорится в предварительной повестке дня, опубликованной перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС.

Согласно предварительной повестки дня Совета по иностранным делам ЕС, на встрече в Брюсселе, запланированной на 16 марта, министры иностранных дел обсудят, помимо других тем, и вопрос Грузии.

«Развитие политических событий в Грузии. Информация из Германии и Франции», — указано в повестке дня.

Также в рамках заседания Совета основными темами будут война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке.


