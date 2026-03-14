Георгий Габуния: Если кто-то и нарушает Венскую конвенцию в Грузии, так это послы Германии и ЕС

14.03.2026 15:17





«Если кто-то сегодня и нарушает Венскую конвенцию в Грузии, так это посол Германии Петер Фишер и посол Европейского союза Павел Герчинский, люди, которые прямо вовлечены во внутриполитические процессы страны», – заявил председатель комитета по культуре парламента Грузии Георгий Габуния.



По его словам, это запрещено Венской конвенцией.



«Фишер, Герчинский и послы ещё двух или трех стран напрямую организовывали протестные движения в Грузии, финансировали по различным каналам. Мы видели факты ряда собраний, в том числе за последнее время факт Ломджария. Уже немало времени как у нас сложилось подобное впечатление о после Германии и Герчинском. Герчинский — человек, нарушающий целый ряд статей Венской конвенции и грубо вмешивающийся в политические процессы страны.



Фишер опустил германо-грузинские отношения до самого низкого уровня. Никто никогда не наносил такого ущерба германо-грузинским отношениям. Посол должен выполнять свою реальную функцию, постоянно работать с исполнительной и законодательной властью над улучшением и развитием отношений между двумя странами, этот человек превратился в представителя и спикера радикальных оппозиционных партий», — сказал Габуния.







