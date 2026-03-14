Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Габуния: Если кто-то и нарушает Венскую конвенцию в Грузии, так это послы Германии и ЕС


14.03.2026   15:17


«Если кто-то сегодня и нарушает Венскую конвенцию в Грузии, так это посол Германии Петер Фишер и посол Европейского союза Павел Герчинский, люди, которые прямо вовлечены во внутриполитические процессы страны», – заявил председатель комитета по культуре парламента Грузии Георгий Габуния.

По его словам, это запрещено Венской конвенцией.

«Фишер, Герчинский и послы ещё двух или трех стран напрямую организовывали протестные движения в Грузии, финансировали по различным каналам. Мы видели факты ряда собраний, в том числе за последнее время факт Ломджария. Уже немало времени как у нас сложилось подобное впечатление о после Германии и Герчинском. Герчинский — человек, нарушающий целый ряд статей Венской конвенции и грубо вмешивающийся в политические процессы страны.

Фишер опустил германо-грузинские отношения до самого низкого уровня. Никто никогда не наносил такого ущерба германо-грузинским отношениям. Посол должен выполнять свою реальную функцию, постоянно работать с исполнительной и законодательной властью над улучшением и развитием отношений между двумя странами, этот человек превратился в представителя и спикера радикальных оппозиционных партий», — сказал Габуния.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна