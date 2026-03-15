В результате автоаварии в Тбилиси пострадал один человек

15.03.2026 20:45





На правой набережной реки Мтквари в Тбилиси произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадал один человек.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел, начато расследование по статье 276 УК - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.



В соцсетях распространяется фото, на котором запечатлено происшествие.





