Глава МИД Грузии: доклад «Московского механизма» ОБСЕ, предположительно, был подготовлен заранее

15.03.2026 23:19





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в эфире подсанкционного Imedi TV прокомментировала доклад эксперта «Московского механизма» ОБСЕ по Грузии.



Министр отметила, что властям было легко «просчитать», какой интерес на самом деле стоял за запуском этого механизма ОБСЕ в отношении Грузии.



И несмотря на это, продолжила Бочоришвили, Грузия сотрудничала с автором заключения, приняла его на высоком уровне — «он провел все запрошенные встречи с представителями грузинского правительства».



Глава МИД добавила, что польскому политику были предоставлены все запрошенные им материалы.



«И всего за 2 дня он подготовил отчет на 90 страниц, который сам по себе вызвал сомнения относительно того, насколько физически возможно обработать такой большой объем материала, такое количество информации за два дня.



Конечно, это рождало подозрения, что это был заранее подготовленный отчет, заранее подготовленный документ», — заявила Мака Бочоришвили.



Напомним, заключение «Московского механизма» ОБСЕ посвящено событиям в Грузии с весны 2024 года и оценивает их с точки зрения выполнения обязательств в области прав человека, демократических институтов и верховенства закона. В отчете говорится о «заметном демократическом откате» и указывается на ряд законодательных и политических изменений, затронувших гражданское общество, медиа и политическую систему Грузии.





