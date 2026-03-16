|
|
|
Махашвили: Мы готовы защищать позиции Грузии в любом правовом контексте и в любом суде
16.03.2026 18:47
Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что заявления о Гаагском трибунале являются полной бессмыслицей, поскольку у суда существуют собственные критерии, в соответствии с которыми рассматриваются дела.
По его словам, для принятия дел в суд существуют чётко прописанные критерии.
«В случае с Грузией разговоры о Гааге — это обычная манипуляция. Если есть основания — пожалуйста, пусть обращаются: хотят в Международный уголовный суд в Гааге, хотят в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Мы готовы защищать позиции Грузии в правовом поле в любом суде.
Факт в том, что это был заранее написанный отчёт и заранее скоординированный процесс. Иначе я не знаю — возможно, за два дня его заставили написать ChatGPT и затем с помощью искусственного интеллекта сделали итоговую версию, может быть, сами добавили пару штрихов. Иначе этому процессу невозможно найти другое объяснение», — заявил Махашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна