Махашвили: Мы готовы защищать позиции Грузии в любом правовом контексте и в любом суде

16.03.2026 18:47





Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что заявления о Гаагском трибунале являются полной бессмыслицей, поскольку у суда существуют собственные критерии, в соответствии с которыми рассматриваются дела.



По его словам, для принятия дел в суд существуют чётко прописанные критерии.



«В случае с Грузией разговоры о Гааге — это обычная манипуляция. Если есть основания — пожалуйста, пусть обращаются: хотят в Международный уголовный суд в Гааге, хотят в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Мы готовы защищать позиции Грузии в правовом поле в любом суде.



Факт в том, что это был заранее написанный отчёт и заранее скоординированный процесс. Иначе я не знаю — возможно, за два дня его заставили написать ChatGPT и затем с помощью искусственного интеллекта сделали итоговую версию, может быть, сами добавили пару штрихов. Иначе этому процессу невозможно найти другое объяснение», — заявил Махашвили.







