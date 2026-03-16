В Грузии задержали группу за контрабанду присадки для фальсификации бензина

16.03.2026 20:28





В Грузии задержали четырех человек, которые контрабандой ввозили в страну октаноповышающую присадку для фальсификации бензина. Об этом сообщает Следственная служба Минфина.



По данным ведомства, обвиняемые действовали по предварительному сговору и систематически нарушали таможенные правила, используя специально оборудованный тайник в грузовике. В один из таких рейсов таможенники обнаружили в машине 18 тонн универсальной присадки «Октан+», которую ввезли в страну незаконно через ТПП «Казбеги» на границе с Россией.



Следствие установило, что ввезенное вещество использовали для получения автомобильного топлива. Участники группы смешивали присадку с бензином и продавали полученное топливо в мастерских, расположенных в разных районах муниципалитет Гардабани, а также на принадлежащих им автозаправочных станциях в Тбилиси.



Стоимость изъятой присадки превышает 22 тысячи лари.



Расследование ведется по статьям 214 и 218 УК Грузии, которые предусматривают ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил в особо крупном размере. В случае признания вины обвиняемым грозит от 8 до 11 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





