Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержали группу за контрабанду присадки для фальсификации бензина


16.03.2026   20:28


В Грузии задержали четырех человек, которые контрабандой ввозили в страну октаноповышающую присадку для фальсификации бензина. Об этом сообщает Следственная служба Минфина.

По данным ведомства, обвиняемые действовали по предварительному сговору и систематически нарушали таможенные правила, используя специально оборудованный тайник в грузовике. В один из таких рейсов таможенники обнаружили в машине 18 тонн универсальной присадки «Октан+», которую ввезли в страну незаконно через ТПП «Казбеги» на границе с Россией.

Следствие установило, что ввезенное вещество использовали для получения автомобильного топлива. Участники группы смешивали присадку с бензином и продавали полученное топливо в мастерских, расположенных в разных районах муниципалитет Гардабани, а также на принадлежащих им автозаправочных станциях в Тбилиси.

Стоимость изъятой присадки превышает 22 тысячи лари.

Расследование ведется по статьям 214 и 218 УК Грузии, которые предусматривают ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил в особо крупном размере. В случае признания вины обвиняемым грозит от 8 до 11 лет лишения свободы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна