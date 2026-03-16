Кобахидзе назвал условием диалога с оппозицией признание легитимности правительства ГМ

16.03.2026 21:01





Премьер Ираклий Кобахидзе назвал главным условием для диалога с оппозицией признание легитимности правительства «Грузинской мечты».



Делегация Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по итогам своего визита в Грузию в начале месяца назвала отсутствие политического диалога серьезным препятствием для стабильности и решения проблем страны. Президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампиетро призвал власти и оппозицию «к прямому общению и конструктивному взаимодействию».



«Сначала они должны признать легитимность власти и юрисдикцию избранного грузинским народом правительства на территории Грузии, а потом можно говорить обо всем остальном. Они не признают власть Грузии с 2020 года, это комплексная проблема. Сначала убедите этих людей, что нужно вести себя хорошо, а потом мы будем обсуждать все остальное», – заявил Кобахидзе сегодня журналистам.



Он обрушился с критикой на новый альянс девяти оппозиционных партий, указав, что в их учредительном манифесте «прямо говорилось о свержении якобы нелегитимного режима». «И как с такими людьми можно вести диалог?!», – возмутился он.

«В мире есть несколько государств, которые не признают легитимность грузинской власти на 20% территории нашей страны, а внутри страны существуют политические силы, которые не признают легитимность власти и юрисдикцию на 100% территории страны. Конечно, мы не можем быть лояльны к таким политическим силам», – добавил Кобахидзе.



Большая часть оппозиции не признала итоги парламентских выборов 2024 года, обвинив правящую «Грузинскую мечту» в фальсификациях. Три политических субъекта отказались от 49 своих мандатов в парламенте и перешли в режим бойкота. Они требуют провести новое голосование.



В этом месяце девять грузинских оппозиционных партий создали альянс под названием «Демократическая альтернатива» для совместной борьбы с «Грузинской мечтой». Своими главными целями они назвали – «заложениее фундамента для поражения режима», продвижение евроатлантической интеграции и освобождение политзаключенных.





