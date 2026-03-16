В Тбилиси осудили руководителей стройкомпании, оставивших без квартир более 160 семей

16.03.2026 20:50





Тбилисский городской суд признал виновными в мошенничестве руководителей строительной компании «Сектор 7», которые оставили без квартир более 160 семей, присвоив их деньги. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.



По данным следствия, обвиняемые создали компанию и заключали с гражданами договоры купли-продажи квартир в якобы строящемся многоквартирном доме.



«С целью мошеннического завладения крупными суммами денег обвиняемые учредили ООО «Сектор 7» и от имени компании заключали с заинтересованными гражданами договоры купли-продажи, обещая передать им квартиры в якобы строящемся многоквартирном жилом доме. Таким образом обвиняемые обманным путем получили от 161 человека в общей сложности 10 726 497 лари. Однако строительство жилого дома они не завершили, приобретенные площади пострадавшим в собственность не передали и деньги присвоили мошенническим путем», – говорится в материалах дела.



Суд признал представленные прокуратурой доказательства достаточными и приговорил фигурантов – 32-летнюю женщину и 40-летнего мужчину – к 5 годам 10 месяцам и 6 годам 4 месяцам и лишения свободы соответственно.



Обвиняемые проходили по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием служебного положения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.



