Пресс-секретарь Еврокомиссии сделала заявление по нефтяному терминалу Кулеви

16.03.2026 22:26





Пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон МакГарри заявила, что Кулевский нефтяной терминал был идентифицирован из-за его связи с так называемым «теневым флотом» и опасений, что он мог использоваться для реэкспорта российской нефти, что является нарушением санкций Евросоюза.



По её словам, представитель ЕС по санкциям получил от властей Грузия обязательство прекратить деятельность, вызывающую обеспокоенность у Евросоюза.



Она отметила, что министр иностранных дел Грузии взял на себя обязательство не допускать ни один танкер «теневого флота» в порты страны.



Кроме того, Евросоюз получил дополнительные обязательства от SOCAR — государственной нефтегазовой компании Азербайджан, которая управляет этим портом.



«Затем министр иностранных дел Грузии взяла на себя обязательство, что ни одному танкеру »теневого флота» не будет разрешено заходить в её порты. Мы также получили дополнительные обязательства от SOCAR, азербайджанской государственной нефтегазовой компании, которая управляет портом. Поэтому в случае любых санкций и возможных попыток их обхода мы следим за выполнением этих обязательств и не будем колебаться в принятии дополнительных мер, если увидим, что участники активно подрывают эффективность наших санкций. Как я сказала на прошлой неделе, власти Грузии подтвердили, что прекратят этот реэкспорт, и мы продолжаем внимательно следить за тем, чтобы это произошло на практике», — заявила она.



Отвечая на вопрос, означает ли реэкспорт то, что российская нефть поступала на территорию Грузии, а затем отправлялась в ЕС, спикер отметила, что точных деталей дела у неё нет, однако, по её предположению, именно так и происходило.



«У меня нет точных деталей дела, но я предполагаю, что именно это и происходило — российская нефть повторно экспортировалась в Евросоюз», — заявила МакГарри.





