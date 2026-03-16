|
|
|
Каллас: вопрос Грузии рассмотрим «детально», пока отметили ухудшение ситуации в стране
16.03.2026 22:31
Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по итогам Совета глав МИД стран-членов Евросоюза заявила, что вопрос Грузии будет обсужден на следующей встрече — детально.
«Министры также обсудили дальнейшее ухудшение демократической ситуации в Грузии, но мы обсудим это более подробно на следующей встрече», — заявила политик.
Каллас также сообщила, что по просьбе Армении Брюссель направит в страну группу быстрого реагирования в преддверии парламентских выборов, намеченных на 7 июня этого года.
«На основании просьбы Армении, ЕС направит гибридную группу быстрого реагирования, чтобы помочь стране бороться с угрозами в преддверии выборов», — заявила Каллас.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна