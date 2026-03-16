Каллас: вопрос Грузии рассмотрим «детально», пока отметили ухудшение ситуации в стране

16.03.2026 22:31





Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по итогам Совета глав МИД стран-членов Евросоюза заявила, что вопрос Грузии будет обсужден на следующей встрече — детально.



«Министры также обсудили дальнейшее ухудшение демократической ситуации в Грузии, но мы обсудим это более подробно на следующей встрече», — заявила политик.



Каллас также сообщила, что по просьбе Армении Брюссель направит в страну группу быстрого реагирования в преддверии парламентских выборов, намеченных на 7 июня этого года.



«На основании просьбы Армении, ЕС направит гибридную группу быстрого реагирования, чтобы помочь стране бороться с угрозами в преддверии выборов», — заявила Каллас.



Источник: SOVA

