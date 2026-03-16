Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каллас: вопрос Грузии рассмотрим «детально», пока отметили ухудшение ситуации в стране


16.03.2026   22:31


Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по итогам Совета глав МИД стран-членов Евросоюза заявила, что вопрос Грузии будет обсужден на следующей встрече — детально.

«Министры также обсудили дальнейшее ухудшение демократической ситуации в Грузии, но мы обсудим это более подробно на следующей встрече», — заявила политик.

Каллас также сообщила, что по просьбе Армении Брюссель направит в страну группу быстрого реагирования в преддверии парламентских выборов, намеченных на 7 июня этого года.

«На основании просьбы Армении, ЕС направит гибридную группу быстрого реагирования, чтобы помочь стране бороться с угрозами в преддверии выборов», — заявила Каллас.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна