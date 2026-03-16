Бочоришвили: в доклад ОБСЕ не включили материалы от правительства Грузии
16.03.2026 20:46
Польский эксперт ОБСЕ Патриция Гржебик не включила в доклад Московского механизма материалы, предоставленные правительством Грузии. Об этом заявила глава МИД страны Мака Бочоришвили в интервью телеканалу Imedi.
«Несмотря на то, что Грузия полностью проявила открытость во время подготовки отчета, эксперт находилась в стране, однако не использовала информацию, полученную на встречах, и не учла значительный объем материалов, представленных представителями грузинской власти», – сказала Бочоришвили.
По мнению министра, это свидетельствует о том, что доклад «служит узким интересам отдельных стран», а сама ОБСЕ «используется против Грузии».
Доклад Московского механизма ОБСЕ охватывает события с весны 2024 года. В нем говорится о системных нарушениях прав человека в Грузии, включая давление на оппозицию, преследование журналистов и активистов, а также случаи применения чрезмерной силы против протестующих.
Гржебик подготовила отчет за 14 дней, лично побывав в Тбилиси 17-18 февраля. Она провела встречи с членами правительства Грузии, оппозицией и гражданским обществом.
В докладе эксперт рекомендовала странам-членам ОБСЕ рассмотреть введение целевых санкций против ответственных лиц, а также возможность привлечения подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении к ответственности через международные суды или универсальную юрисдикцию.
Рекомендации для властей Грузии включают освобождение всех политических заключенных, отмену спорных законов, укрепление независимости судебной системы и совершенствование избирательной системы.
24 государства-члена ОБСЕ, инициировавших запуск механизма, назвали отчет «подробной и достоверной оценкой событий». Постоянный представитель Грузии при организации Александр Маисурадзе, в свою очередь, назвал его «ошибочным и предвзятым» и заявил о необходимости отзыва документа «для защиты доверия к международным процессам».
