«Эйпиэм терминал Поти» распространяет информацию о визите представителя Госдепа США


27.03.2026   12:03


Генеральный «APM терминал Поти» Кристиан Рёдер и коммерческий директор Иен Ролинсон приняли делегацию США. Об этом сообщает порт Поти.

«В состав делегации входили представитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли, и и.о. посла США Алан Перселл. На встрече обсуждались текущие операции морского порта Поти, стратегические грузовые маршруты и планы расширения компании, направленные на увеличение пропускной способности порта и усиление его роли как одного из важных логистических хабов в Черноморском регионе.

Особое внимание было уделено Среднему коридору, его растущей важности для торговли между Азией и Европой, а также растущей роли Грузии в обеспечении транзитных потоков. На встрече также была подчеркнута важность международного сотрудничества, которое способствует безопасной, эффективной и устойчивой торговле в регионе», - говорится в информации.


﻿
