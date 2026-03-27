28 и 29 марта 15 филиалов Дома юстиции будут работать в специальном режиме
27.03.2026 12:46
В связи с истечением 1 апреля срока приведения регистрационных данных бизнес-субъектов в соответствие с законом Грузии «О предпринимателях», 15 филиалов Дома юстиции 28 и 29 марта будут работать в специальном режиме. Об этом сообщает Дом юстиции.
«Для того чтобы бизнес-субъекты могли максимально эффективно использовать оставшиеся дни для приведения данных в соответствие, в субботу и воскресенье, 28 и 29 марта, 15 филиалов Дома юстиции будут обслуживать граждан с 10:00 до 17:00 в специальном режиме. Сервис будет доступен во всех крупных городах Грузии: во всех трех филиалах в Тбилиси, в двух филиалах в Батуми, а также в филиалах Дома юстиции в Рустави, Гори, Боржоми, Марнеули, Озургети, Поти, Кутаиси, Хашури, Зугдиди и Телави.
Тем бизнес-субъектам, которые еще не привели свои данные в соответствие с законом, предоставляется возможность своевременно воспользоваться услугами, доступными в субботу и воскресенье, и избежать последствий, вызванных несоответствием.
Информацию о графике работы и другие дополнительные сведения пользователи могут получить на страницах в Facebook Дома юстиции и Национальное агентство публичного реестра, а также по телефону колл-центра: 2 405 405.
Подача заявления также возможна дистанционно через портал my.gov.ge.
Приведение данных в соответствие с законом является обязательным для предприятий, зарегистрированных до 1 января 2022 года: общества с ограниченной ответственностью, общества с солидарной ответственностью, акционерного общества, коммандитного общества, кооператива и филиала иностранного предприятия.
Данное обязательство не распространяется на индивидуальных предпринимателей и некоммерческие юридические лица», — говорится в информации.
