|
|
|
Генсек НАТО Марк Рютте опубликовал ежегодный отчет альянса, где есть запись и по Грузии
26.03.2026 17:05
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опубликовал ежегодный отчёт альянса, в котором есть запись и по Грузии.
В документе отмечается, что «на фоне парламентских выборов 2024 года и последующих событий союзники обсудили взаимодействие НАТО с Грузией».
«В результате была пересмотрена приоритетность некоторых аспектов сотрудничества НАТО с Грузией, включая элементы «Существенного пакета НАТО–Грузия», - говорится в отчёте Марка Рютте за 2025 год.
Отмечается также, что сотрудничество с Вооружёнными силами Грузии в сфере обороны продолжило развиваться, что нашло отражение в проведённых в мае совместных учениях НАТО–Грузия.
«В Тбилиси координационный офис НАТО продолжает работу с тремя партнёрами региона Южного Кавказа», - подчёркивается в отчёте.
Кроме того, в документе указано, что в течение 2025 года «большая команда советников НАТО продолжала работу с грузинскими коллегами с целью повышения оборонных возможностей и совместимости с альянсом».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна