Генсек НАТО Марк Рютте опубликовал ежегодный отчет альянса, где есть запись и по Грузии

26.03.2026   17:05


Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опубликовал ежегодный отчёт альянса, в котором есть запись и по Грузии.

В документе отмечается, что «на фоне парламентских выборов 2024 года и последующих событий союзники обсудили взаимодействие НАТО с Грузией».

«В результате была пересмотрена приоритетность некоторых аспектов сотрудничества НАТО с Грузией, включая элементы «Существенного пакета НАТО–Грузия», - говорится в отчёте Марка Рютте за 2025 год.

Отмечается также, что сотрудничество с Вооружёнными силами Грузии в сфере обороны продолжило развиваться, что нашло отражение в проведённых в мае совместных учениях НАТО–Грузия.

«В Тбилиси координационный офис НАТО продолжает работу с тремя партнёрами региона Южного Кавказа», - подчёркивается в отчёте.

Кроме того, в документе указано, что в течение 2025 года «большая команда советников НАТО продолжала работу с грузинскими коллегами с целью повышения оборонных возможностей и совместимости с альянсом».


