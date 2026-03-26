Израиль впервые включил Грузию в список потенциально опасных стран из-за Ирана

26.03.2026 14:11





Национальный совет безопасности Израиля (NSC) выпустил рекомендации своим гражданам по повышенной осторожности при посещении Грузии, впервые включив страну в список потенциально опасных направлений на фоне продолжающейся войны с Ираном.



«Что касается стран, граничащих с Ираном (Азербайджан, Грузия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и страны Персидского залива), мы рекомендуем воздержаться от участия в мероприятиях (включая праздничные обеды) в местах, связанных с Израилем или иудаизмом, в связи с опасениями, что они могут стать мишенью для силовых атак со стороны иранских элементов», – говорится в заявлении.



Совет призывает израильтян проявлять повышенную бдительность, а также использовать безопасные маршруты при поездках в страну и обратно. NSC подчеркивает, что угрозы исходят как от поддерживаемых Ираном группировок, так и от «одиночных» террористов, действующих под его влиянием.



Грузия не имеет сухопутной границы с Ираном и находится примерно в 700 км севернее, от Ирана ее отделяет территория Азербайджана. Ранее в аналогичных предупреждениях ни Грузия, ни Азербайджан не упоминались.



По официальной статистике Национальной администрации туризма Грузии, число визитеров из Израиля в 2025 году выросло на 29,4% и составило почти 91,5 тыс. Хотя Израиль не вошел в топ стран по количеству туристов, рост этого потока стал одним из самых заметных среди зарубежных рынков.



Однако после начала войны в регионе в конце февраля поток израильских путешественников резко снизился, отмечают представители гостиничной индустрии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





