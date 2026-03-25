Иран отказался обсуждать американское предложение о переговорах
25.03.2026 21:44
Иран отказался обсуждать американское предложение о переговорах и заявил, что мир возможен только на его условиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Тегеран через пакистанских посредников сообщил, что 15 пунктов США на данный момент не подлежат обсуждению, а позиция страны остается неизменной.
Среди требований Ирана – полное прекращение «агрессии и убийств», гарантии невозобновления войны, выплата компенсаций и репараций, завершение конфликта на всех фронтах и признание контроля над Ормузским проливом.
Ранее, по данным The Wall Street Journal, Тегеран также требовал закрытия американских баз в регионе; снятия санкций; разрешения взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив; сохранения своей ядерной программы; прекращения ударов Израиля про союзной группировке «Хезболла» (признана террористической в США и Израиле) в Ливане.
В США такие условия назвали нереалистичными и нелепыми.
По данным 12-го израильского телеканала, ключевые пункты американского плана повторяют условия, отвергнутые Ираном в 2025 году. Всего в плане США, по данным СМИ, 15 пунктов.
Документ предусматривает отказ Ирана от разработки ядерного оружия и обогащения урана; передачу запасов обогащённого урана и всей информации Международному агентству по атомной энергии; ликвидацию ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо; отказ от финансирования аффилированных группировок; открытие Ормузского пролива для свободного судоходства; ограничение выпуска ракет, уменьшение их дальности и использование их только в целях самообороны.
