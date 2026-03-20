Урсула фон дер Ляйен: Украина получит 90 миллиардов евро, несмотря на вето Виктора Орбана

20.03.2026 12:36





Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина тем или иным способом получит от ЕС 90 миллиардов евро.



По её словам, решение было принято в декабре прошлого года.



«Существовало одно условие, что три страны не будут участвовать в кредите. Это условие выполнено. Поэтому давайте чётко проясним нашу позицию: кредит по-прежнему заблокирован, поскольку один лидер не выполняет своё слово. Однако я хочу повторить то, что уже говорила в Киеве: тем или иным образом мы это сделаем», — заявила президент Еврокомиссии.



В свою очередь, президент Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить давление на Россию.



«Наша поддержка Украины остаётся твёрдой. Мы хотим работать над достижением справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на принципах Устава ЕС и международного права, в частности на уважении суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ. Мы должны усилить давление на Россию, чтобы ослабить их военную экономику и привести их к столу переговоров. В этой связи мы выразили обеспокоенность решением США о частичном снятии уже действующих санкций против России», — заявил Кошта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





