Главный советник Госдепа США выражает соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха

20.03.2026 11:21





Главный советник Госдепа США по вопросам глобальной религиозной свободы Марк Уокер выражает соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



«Выражаем глубокие соболезнования всем, кто скорбит о кончине Патриарха Илии II — Патриарха, который защищал свободу исповедания Грузинской православной церкви на фоне попыток Советского Союза уничтожить веру и подавить свободу», — пишет Уокер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





