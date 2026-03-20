Главный советник Госдепа США выражает соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха


20.03.2026   11:21


Главный советник Госдепа США по вопросам глобальной религиозной свободы Марк Уокер выражает соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

«Выражаем глубокие соболезнования всем, кто скорбит о кончине Патриарха Илии II — Патриарха, который защищал свободу исповедания Грузинской православной церкви на фоне попыток Советского Союза уничтожить веру и подавить свободу», — пишет Уокер.


﻿
