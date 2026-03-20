Военнослужащие прибыли в собор Святой Троицы, чтобы почтить память Илии II
20.03.2026 11:45
В кафедральном патриаршем соборе Святой Троицы (Самеба), где продолжается гражданская панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии, Архиепископу Мцхета-Тбилисскому, Митрополиту Бичвинтскому и Цхум-Абхазскому Илие II, побывали военнослужащие Сил обороны Грузии.
Почтить память Илии II в собор «Самеба» также пришли министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Георгий Матиашвили.
Граждане приходили в собор Самеба на протяжении всей ночи, чтобы отдать дань уважения Илие II. С утра сегодня также сохраняется очередь желающих проститься с Патриархом.
По решению Патриархии, собор «Самеба» будет открыт круглосуточно.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур.
Илию II похоронят 22 марта в Сионском соборе.
