Метро и автобусы в Тбилиси будут работать до 2 часов ночи 22 марта


20.03.2026   12:38


Мэрия Тбилиси продлила режим работы общественного транспорта в связи со смертью патриарха Илии II. Да этого власти сообщили, что 21 и 22 марта проезд в транспорте будет бесплатным.

Католикос-патриарх Грузии Илия II умер 17 марта. Похороны состоятся в соборе Сиони 22 марта. До этого времени проходит гражданская панихида — все желающие могут проститься с Илией II в соборе Святой Троицы.

На прощание приходят тысячи верующих. Перед храмом большая очередь.


