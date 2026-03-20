Попасть в храм Сиони в день похорон Илии II можно будет толлько по спецпропускам

20.03.2026 13:42





«Это его решение» – Вселенский патриарх примет участие в богослужении на похоронах Илии II

Пятница, 20 марта, 2026, 13:10

ТБИЛИСИ, 20 марта – @NGnewsgeorgia. Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в богослужении в тбилисском храме Самеба в день похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщил журналистам архимандрит Иоанне Мчедлишвили.



«Богослужение в воскресенье начнется в 09:00. Митрополит Шио вместе с другими архиереями совершит литургию. Самолет Вселенского патриарха приземлится в Тбилиси примерно в 11:00, его приезд ожидается к 12:00. Он примет участие в совершении богослужения – это его решение», – сказал Мчедлишвили.



По его словам, на вход в храм будут введены ограничения – попасть внутрь можно будет только по специальным пропускам. Журналисты и обычные граждане смогут наблюдать за происходящим с территории двора. Официальный список гостей будет опубликован на сайте Патриархии.



«Воскресная служба начнется в 09:00. Митрополит Шио вместе с другими архиереями совершит литургию. Самолет Вселенского (Константинопольского) Патриарха приземлится в тбилисском аэропорту примерно в 11:00, и мы ожидаем его здесь к 12:00. Это его решение, и он примет участие в отпевании. Он совершит отпевание вместе с архиереями.



Затем будут выступления и проповеди разных деятелей, об усопшем. Уже потом мы перенесем усопшего в Сиони и там он будет похоронен. Официальный список гостей будет опубликован на странице Патриархии.



Что касается переноса, точно не могу сказать, во сколько будет перенос, во сколько прибудет Вселенский Патриарх, сколько продлится совершение обряда, выступления, вынос, примерно с 15:00 до 16:00, вероятно», - заявил Иоан Мчедлишвили.



Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет после желудочного кровоизлияния. Он возглавлял Грузинскую православную церковь почти полвека и к концу жизни считался одним из самых авторитетных православных иерархов мира – старейшим по времени пребывания во главе поместной церкви и старейшим действующим епископом по дате хиротонии.



За последние дни Грузия получила сотни соболезнований из разных стран – от глав автокефальных православных церквей, религиозных лидеров и политиков.



В эти дни в соборе Святой Троицы (Самеба) проходит панихида. Тысячи верующих проводят часы в очереди у храма, чтобы попрощаться с патриархом. До дня похорон 22 марта в стране объявлен национальный траур.





