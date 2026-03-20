Вселенский патриархат: Варфоломей I отправится в Тбилиси, чтобы лично выразить соболезнования верующему народу
20.03.2026 14:47
«Вселенский Патриарх Варфоломей I отправится в Тбилиси для участия в похоронной службе Илии II, чтобы лично выразить соболезнования верующим», — сообщается в информации, распространённой Вселенским патриархатом.
«Вселенский Патриарх, Его Святейшество Варфоломей, отправится в воскресенье, 22 марта 2026 года, рано утром в столицу Грузии, чтобы возглавить похоронную службу Католикоса-Патриарха Грузии, блаженной памяти Илии II, которая состоится в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), и лично выразить соболезнования и сочувствие Матери-Церкви, духовенству, монашеским общинам, представителям властей и верующим.
Его Святейшество будет сопровождать старший митрополит Халкидонский Эммануил, великий айетий, директор личной канцелярии Патриарха — великий архидьякон Александр, настоятель грузинской общины Константинополя архимандрит Илия Джинджолава, а также директор пресс- и коммуникационной службы Вселенского патриархата Николаос-Георгиос Папахристу и сотрудник Патриархии Панаиотис Графиаделис.
По воле Божьей, Вселенский Патриарх и сопровождающие его лица вернутся в Константинополь в тот же день», — говорится в сообщении Вселенского патриархата.
