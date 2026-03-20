Грузия входит в топ-20 стран по числу просителей убежища в ЕС — отчёт EUAA

В 2025 году более 15 000 граждан Грузии подали заявления о предоставлении убежища в Европе.



Страна занимает 17-е место в списке, опережая Гаити (18-е место), Гвинею (19-е) и Ирак (20-е), а также почти сравниваясь с Эритреей, которая находится на одну позицию выше.



Всего EUAA зарегистрировало 15 295 заявлений, из которых:

• 12 788 — первичные заявки

• 12 408 — рассмотренные решения

• 11 577 — находятся на рассмотрении

• 1 026 — отозваны



Общий уровень положительных решений составляет 0,05%, отрицательных — 0,95%.



Граждане Грузии чаще всего подавали заявления в: Францию, Италию, Германию



◾️Уровень предоставления статуса в первой инстанции:

• Франция — 6%

• Италия — 4%

• Германия — 0%

• Греция — 0%

• Нидерланды — 3%

• Австрия — 7%

• Ирландия — 9%

• Испания — 12%

• Бельгия — 23%



*Первая инстанция рассматривает заявления на международную защиту (статус беженца или дополнительная защита).



Что касается заявлений на получение основного гражданства, по сравнению с 2024 годом, из Грузии в Германию поступило на 31% меньше заявлений, а в Италию и Грецию, наоборот, на 26% и 34% больше.





