Грузия входит в топ-20 стран по числу просителей убежища в ЕС — отчёт EUAA
20.03.2026 16:27
В 2025 году более 15 000 граждан Грузии подали заявления о предоставлении убежища в Европе.
Страна занимает 17-е место в списке, опережая Гаити (18-е место), Гвинею (19-е) и Ирак (20-е), а также почти сравниваясь с Эритреей, которая находится на одну позицию выше.
Всего EUAA зарегистрировало 15 295 заявлений, из которых:
• 12 788 — первичные заявки
• 12 408 — рассмотренные решения
• 11 577 — находятся на рассмотрении
• 1 026 — отозваны
Общий уровень положительных решений составляет 0,05%, отрицательных — 0,95%.
Граждане Грузии чаще всего подавали заявления в: Францию, Италию, Германию
◾️Уровень предоставления статуса в первой инстанции:
• Франция — 6%
• Италия — 4%
• Германия — 0%
• Греция — 0%
• Нидерланды — 3%
• Австрия — 7%
• Ирландия — 9%
• Испания — 12%
• Бельгия — 23%
*Первая инстанция рассматривает заявления на международную защиту (статус беженца или дополнительная защита).
Что касается заявлений на получение основного гражданства, по сравнению с 2024 годом, из Грузии в Германию поступило на 31% меньше заявлений, а в Италию и Грецию, наоборот, на 26% и 34% больше.
