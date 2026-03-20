Проект модернизации объездной дороги Кобулети приостановлен

20.03.2026 16:51





Для реализации проекта по превращению двухполосной объездной дороги Кобулети в четырёхполосную автомагистраль требуется экологическое разрешение.



Агентство по охране окружающей среды приостановило рассмотрение проекта 20 февраля 2026 года, запросило уточнения у Департамента автодорог. Обновлённые данные были представлены 17 марта. После их изучения рассмотрение, вероятно, возобновится



Суть проекта:

строительство дополнительной двухполосной дороги

итог — 4 полосы движения

максимальная скорость: 120 км/ч

трасса в основном пройдёт слева от существующей дороги



Затрагиваемые территории:

всего: 581 участок (10 млн м²)

из них частные: 193 участка (2,49 млн м²)

предусмотрена полная компенсация владельцам



Социальные и экологические аспекты:

проект реализуется по стандартам ADB (Азиатский банк развития)

готовится план переселения (LARP)

влияние на культурные и традиционные пространства не ожидается

одобрено строительство дорожного узла в селе Очхамури



Текущие проблемы дороги:

дорога остаётся двухполосной без разделительного барьера

ограничение скорости снижено до 70 км/ч

за период 2018–2026:

ДТП: 106

погибшие: 37

пострадавшие: 222+



Модернизация обсуждается с 2023 года, спустя 5 лет после открытия дороги. Проект направлен прежде всего на повышение безопасности.





