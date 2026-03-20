Проект модернизации объездной дороги Кобулети приостановлен
20.03.2026 16:51
Для реализации проекта по превращению двухполосной объездной дороги Кобулети в четырёхполосную автомагистраль требуется экологическое разрешение.
Агентство по охране окружающей среды приостановило рассмотрение проекта 20 февраля 2026 года, запросило уточнения у Департамента автодорог. Обновлённые данные были представлены 17 марта. После их изучения рассмотрение, вероятно, возобновится
Суть проекта:
строительство дополнительной двухполосной дороги
итог — 4 полосы движения
максимальная скорость: 120 км/ч
трасса в основном пройдёт слева от существующей дороги
Затрагиваемые территории:
всего: 581 участок (10 млн м²)
из них частные: 193 участка (2,49 млн м²)
предусмотрена полная компенсация владельцам
Социальные и экологические аспекты:
проект реализуется по стандартам ADB (Азиатский банк развития)
готовится план переселения (LARP)
влияние на культурные и традиционные пространства не ожидается
одобрено строительство дорожного узла в селе Очхамури
Текущие проблемы дороги:
дорога остаётся двухполосной без разделительного барьера
ограничение скорости снижено до 70 км/ч
за период 2018–2026:
ДТП: 106
погибшие: 37
пострадавшие: 222+
Модернизация обсуждается с 2023 года, спустя 5 лет после открытия дороги. Проект направлен прежде всего на повышение безопасности.
