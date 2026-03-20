Лукашенко: Илия II оставил глубокий след в истории своей страны и православного мира

20.03.2026 17:53





Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



По информации администрации президента Грузии, в своём письме белорусский лидер выражает скорбь в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства Илии II и отмечает, что он посвятил свою жизнь высоким идеалам, служа не только своему народу, но и всему человечеству.



«С глубокой скорбью восприняли известие о кончине выдающегося грузинского религиозного и общественного деятеля, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Его Святейшество и Блаженство Илия II посвятил всю свою жизнь высоким идеалам, служа не только своему народу, но и всему человечеству. Своими инициативами, направленными на укрепление мира, безопасности, дружбы и межрелигиозного взаимопонимания, Патриарх занял особое место в сердцах миллионов людей независимо от их национальности и религиозной принадлежности. Многолетнее служение Его Святейшества Илии II укрепило Грузинскую православную церковь и способствовало восстановлению и открытию сотен церквей и монастырей. Выражаю искренние соболезнования вам, Грузинской православной церкви и всему грузинскому народу. Вечная память этому выдающемуся духовному деятелю, оставившему глубокий след в истории своей страны и православного мира», — говорится в письме президента Беларуси.







