Папа Римский: Илия II поддерживал грузинский народ в трудные времена, с любовью оберегал традиции, вселял надежду во все общество и был голосом примирения, неутомимым творцом единства
18:19, 20.03.2026
«С глубокой болью узнал о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II, выражаю свои искренние соболезнования», — говорится в соболезновании Папы Римского Льва XIV, которое распространило информационное агентство Католической церкви.
Как отмечает Папа Римский в письме, Илия II своим служением поддерживал грузинский народ в трудные времена и в период глубоких эпохальных перемен.
«Его Высокопреосвященству, митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому Шио, местоблюстителю Патриаршего престола, Священному Синоду Грузинской православной церкви. С глубокой скорбью узнал о кончине Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Выражаю свои искренние соболезнования и заверяю Ваше Высокопреосвященство в своей братской поддержке. В этот скорбный для вашего народа час я соединяюсь с вами в молитве и с благодарностью вспоминаю пастыря и отца, который на протяжении многих лет вёл вас с добротой, мудростью и силой Евангелия.
На протяжении своей долгой жизни Патриарх Илия II был благочестивым свидетелем веры в воскресшего Господа. Своим служением он поддерживал грузинский народ в тяжёлые времена и в период глубоких исторических перемен, с любовью хранил традиции и наполнял сердца людей и всё общество надеждой. Особо хочу отметить его любовь к музыке, которая раскрывает красоту Божьего творения и способна объединять народы, сближать церкви, несмотря на культурные и богословские различия.
Для многих людей Патриарх Илия II был голосом примирения, неутомимым созидателем единства. Он с теплотой и братским духом принимал моих двух предшественников — Иоанн Павел II и Франциск.
И теперь, когда вы предаёте Господу этого верного служителя, вновь звучат слова апостола Павла, подтверждающие, что воскресение Иисуса — основание нашей веры и источник надежды: если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна (ср. 1 Кор 15:14). Поэтому смерть пастыря должна наполнять наши сердца не отчаянием, а верой в то, что жизнь не исчезает, а преображается.
С этими чувствами выражаю свою братскую близость Вашему Высокопреосвященству, на которого возложено тяжёлое бремя местоблюстительства. Да дарует Господь вам свет, мудрость и силу, чтобы вы с такой же пастырской любовью вели Грузинскую православную церковь, как это делал почивший Патриарх. Прошу Пресвятую Богородицу покрыть Вас, Священный Синод и весь грузинский народ покровом утешения и любви.
Ватикан, 18 марта 2026 года», — говорится в соболезновании, адресованном местоблюстителю Патриаршего престола, митрополиту Шио, и Священному Синоду.
