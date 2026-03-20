Марко Рубио опубликовал соболезнование в связи с кончиной Католикоса-Патриарха

20.03.2026 10:50





Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал соболезнование в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



«Мы скорбим в связи с кончиной Его Святейшества, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, и выражаем искренние соболезнования грузинскому народу, а также пастве Грузинской православной церкви. Его духовное лидерство и неизгладимое наследие будут помнить будущие поколения. Да упокоится он с миром», — говорится в заявлении.







