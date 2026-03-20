На похороны Илии II в прибудет Вселенский патриарх однако богослужение совершать не будет

20.03.2026 11:38





На похороны Католикоса-Патриарха всея Грузия Илии II в Грузию прибудет Вселенский патриарх Варфоломей I, однако богослужение совершать не будет, сообщает грузинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на протоиерея Андриа Джагмайдзе.



В воскресенье литургию возглавит местоблюститель патриаршего престола – митрополит Сенакский и Чхороцку Шио Муджири.



«Его (Варфоломея) служение не было запланировано. Эта информация не распространялась официальным представителем Патриархии и изначально была неточной», — заявил протоиерей.



Напомним, ранее протоиерей Теймураз Татаришвили сообщил, что в воскресенье на специальной литургии в соборе Святой Троицы службу якобы возглавит Вселенский патриарх.



Издание Tabula 18 марта, ссылаясь на источники, писало, что визит Вселенского Патриарха представляет проблему для российских делегаций. После предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Москва в одностороннем порядке разорвала Евхаристическое единство с Константинополем, поэтому он не сможет присутствовать на богослужении вместе с ним (несмотря на его прибытие).



Возможная причина отказа в предоставлении Вселенскому Патриарху возможности возглавить литургию заключается в желании избежать неудобств, создаваемых для Русской Церкви.



Кроме того, Патриархат может не хотеть, чтобы Вселенский Патриарх упоминал в литургии митрополита Киевского и всеяУкраинского Епифания, которому семь лет назад был дарован Томос об автокефалии, и которого Грузинский Патриархат на протяжении столь же лет тщательно пытается уговорить его сделать.





